Мірошниченко та Льовочкіна вийшли з фракції ПР, Грушевський - увійшов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Він також повідомив, що народний депутат Віталій Грушевський увійшов до складу фракції Партії регіонів.

Читайте такожЛьовочкіна на шостому місяці вагітності прийшла голосувати у Раду Грушевський вийшов із фракції Партії регіонів 22 лютого 2014 року, а свого часу навіть виступив на Євромайдані.