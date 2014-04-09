Турчинов наказав взяти Донецьку ОДА під держохорону

Про це йдеться в указі в.о. Президента Олександра Турчинова, опублікованому на офіційному сайті голови держави.

Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Донецької обласної державної адміністрації та прилеглі до нього території.

Читайте такожІз сепаратистами, які захопили донецьку ОДА, працюють кілька переговорних групУправлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони будинку Донецької обласної державної адміністрації та прилеглих до нього територій", - сказано в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.