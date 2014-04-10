У Білому домі вважають, що влада діє професійно на сході України

"Українська влада продовжує діяти професійно і стримано. Ми дуже пильно стежимо за ситуацією на сході України, стурбовані тим, що там відбувається, і засуджуємо будь-яке насильство", - заявив 9 квітня офіційний представник Білого дому Джей Карні, якого цитує ИТАР-ТАСС

Він вважає, що "український уряд ясно пропонує врегулювання ситуації шляхом діалогу", і, за його словами, американська сторона підтримує це.

Посилаючись на "традиційні ЗМІ та соціальні мережі", Карні сказав, що "деякі учасники акцій протесту були проплачені, вони не є місцевими жителями".