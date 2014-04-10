Сьогодні ВР розгляне законопроект про реабілітацію незаконно засуджених

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект щодо реабілітації осіб, які були незаконно засуджені, а також проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії з контролю за розслідуванням особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій та запобігання уникнення покарання вищими посадовими особами держави, які скоїли злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент має розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (щодо гарантій в особливий період).

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Крім того, ВР розгляне законопроект про внесення змін до закону “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості).

Також парламент планує розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.