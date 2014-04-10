Екологи вимагають заветувати закон, що спрощує отримання дозволу на забудову лісів

Про це УНІАН повідомили у Національному екологічному центрі України.

У повідомленні нагадується, що 9 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", яким змінюються або ліквідовуються процедури надання дозволів на більшість видів діяльності, які впливають на довкілля. Серед іншого – спрощення процедури вирубки заповідників та забудови лісів.

Суб’єктом подання законопроекту є екс-президент Віктор Янукович.

Законом внесено зміни до 37 законодавчих актів України, згідно з якими скорочено кількість документів дозвільного характеру, передбачених у спеціальних законодавчих актах та включених до Переліку документів дозвільного характеру.Читайте такожРада проголосувала за закон Януковича, який дозволяє забудовувати ліси і вирубувати заповідники

Серед іншого закон дозволяє проводити санітарні рубки у природних заповідниках, не погоджуючи їх із Міністерством екології та природних ресурсів України. Відповідні зміни внесено до статті 16 закону «Про природно-заповідний фонд України».

Як пояснив заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк, внесеними змінами дозволено проводити санітарні вирубки дерев у заповідниках.

"Саме природні заповідники є єдиною недоторканною категорією природно-заповідного фонду, в них заборонена будь-яка господарська діяльність. Натомість лісова галузь в Україні в останні роки налагодила хитру систему санітарних рубок, в результаті якої більше половини деревини в Україні вирубається під виглядом санітарних та інших заходів, а продається – як ділова деревина. Не можна було робити це лише в природних заповідниках. Тепер і це обмеження зняте", – сказав він.

Крім того, за даними екологів, негативні наслідки тягнуть і внесені законом зміни до Лісового кодексу України. Зі статті 57 кодексу виключається частина про те, що зміну цільового призначення земельних лісових ділянок слід здійснювати за погодженням з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Зі статті 61 кодексу виключається, що Мінприроди має погоджувати також визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, а проекти будівництва зазначених підприємств, споруд та інших об'єктів підлягають екологічній експертизі у випадках і в порядку, що встановлюються законом. Також внесено зміни до статті 62 кодексу, що регулює питання використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства. Згідно зі змінами, тепер на ведення такої діяльності не потрібно отримувати висновки Мінприроди.

На думку голови Національного екологічного центру України Ярослава Мовчана, ухвалення такого закону свідчить про саботаж депутатами й Апаратом Верховної Ради вимог Майдану щодо професійності та патріотичності, оскільки, якщо документ вступить в силу, він матиме руйнівні наслідки для довкілля держави і серйозно зачіпає інтереси суспільства щодо права на ресурси і здорове довкілля.

Мовчан заявив, що в.о. президента Олександр Турчинов має заветувати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" і провести службове розслідування.