РФ відмовилася від військової інтервенції в Україну на користь розв'язування громадянської війни - експерт

Про це в своєму Facebook написав координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Він нагадує, що 9 квітня ІС повідомляла про перекидання з Криму до Ростову-на-Дону груп співробітників ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, які координували «кримський сценарій». При цьому їх орієнтували на подальшу інфільтрацію і роботу в східних областях України. «Проте сьогодні вранці ми одержали інформацію про те, що плани керівництва російського ГРУ змінилися, і «кримські координатори» поки що залишаються в Росії, - пише Тимчук. - З якої причини відбулася зміна планів, дає відповідь секція «Дельта» групи «ІС». Кремль вирішив використовувати сепаратистів як гарматне м'ясо».Читайте також"Туристи Путіна" з Криму тепер дестабілізують ситуацію на сході України - офіцер ВМС

За його інформацією, «секцією «Дельта» групи «Інформаційний опір» зафіксовано низку цікавих нюансів навколо подій на Сході України. Тепер Путін відкидає варіант прямої військової інтервенції в Україну в умовах небажаності для Кремля відкритої підтримки сепаратистів – аж надто явно міжнародне співтовариство виступає на боці України. Інакше російському керівництву загрожує Міжнародний трибунал. Водночас, у східних регіонах України немає критичної більшості, яка підтримувала б дії сепаратистів. У зв'язку з цим кремлівські «експерти» почали активно просувати ідею про необхідність розв'язування в Україні громадянської війни, як єдино прийнятного шляху для досягнення сепаратистами своєї мети. Природно, добиватися цього вони мають самостійно, знищуючи своїх співвітчизників заради Путіна і Росії».

Крім того, повідомляє Тимчук, «анонімні представники так званого «антифашистського штабу» вже відкрито шукають нових громадських проросійських лідерів в Україні для організації жорсткої протидії «київській хунті». При цьому, намагаючись заховати вуха російських спецслужб, «антифашисти» наголошують, що сепаратистські центри опору мають розраховувати лише на свої сили».Читайте такожПутін загрожує Європі поверненням "пекла" ХХ століття - МЗС Польщі

Все це дозволяє припустити, що Путін не ризикує відкрито підтримувати українських бойовиків, обмежившись роботою в Україні мережі координаторів зі спецслужб, що є на даний момент, передачею зброї та використанням раніше завербованих місцевих правоохоронців і керівників держорганів, відзначає Тимчук.

Разом з тим, за його словами, перекидання українською владою на схід України силовиків із інших українських областей ставить під питання ефективність роботи російської агентури. Крім того, успішні спецоперації СБУ щодо затримання шпигунів і російських диверсантів, що не відбулися, серйозно підірвали і підривну діяльність агентів Кремля в Україні, що залишилися нерозкритими.

Таким чином, сепаратистам із Донецька і Луганська їх керівники з Москви вже відкрито пропонують самостійно організовувати за допомогою підручних засобів громадянську війну проти «нелегітимної влади» України. Тобто – стати гарматним м'ясом, яке може розраховувати лише на федералізацію. Бо питання про відділення південно-східних областей від України Росія вже не піднімає.

«Питання в тому, чи готові невдалі сепаратисти за кілька сотень доларів США покласти своє життя і життя своїх співвітчизників за сумнівні інтереси Путіна?», - запитує Тимчук.