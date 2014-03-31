СБУ затримала шпигуна з придністровського КДБ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, унаслідок проведення спецоперації контррозвідка СБУ 30 березня затримала «на гарячому» капітана КДБ самопроголошеної ПМР С.Кузьмука під час його зустрічі з агентом - громадянином України.

Встановлено, що шпигун намагався налагодити канал незаконного постачання зброї та боєприпасів з території Придністров'я в Україну з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації та зриву виборів президента України. Крім того, офіцер КДБ збирав розвідувальні дані щодо військових частин Збройних сил України, їх передислокації, стану боєготовності, сил і засобів Державної прикордонної служби України.

Читайте такожСША нададуть Молдові $10 млн на зміцнення кордонівВласними свідченнями Кузьмук підтвердив свою належність до кадрового складу КДБ ПМР і повідомив, що безпосереднє керівництво розвідувальною операцією проти України і створенням каналу поставок зброї в нашу державу здійснював працівник Управління розвідки (так зване управління А) КДБ ПМР Стахурський Анатолій Володимирович.

Враховуючи наявність у Кузьмука паспорта громадянина Молдови, розпочата процедура передачі його правоохоронним органам Республіки Молдова.