13 квітня кияни висадять на території медзакладу ялинки у рамках проекту “Збережи життя ялинці – подаруй дітям парк”

Як повідомила керівник відділу маркетингу та реклами ТЦ «Променада Центр» Лілія Нечипоренко, у рамках проекту ТЦ «Променада Центр» закликає купувати не зрізані хвойні дерева, а відсвяткувати Новий рік з дійсно живим деревом, що росте у горщику. Перевагою придбання зеленої красуні в горщику є можливість висадити ялинку у відкритий грунт, де вона і далі буде тішити вас своєю красою.

За словами Нечипоренко, другий рік поспіль у програмі беруть участь більш як сто киян. Частина із них висаджує придбані ялинки біля своїх будинків чи на дачі, а частина повертає їх до торгового центру з тим, щоб навесні взяти участь у соціальному проекті, метою якого, окрім збереження життя зелених красунь, є озеленення міста та облаштування територій біля медичних закладів. У 2013 році дерева було висаджено на території Київської дитячої клінічної лікарні №7, а цього року - біля Київського міського пологового будинку №7.

За словами Нечипоренко, щороку в Україні знищується більш як 500 гектарів хвойних насаджень, при цьому вік дерев, що вирубуються, не перевищує 4-5 років. Статистичні дані свідчать про те, що в грудні лісогосподарські підприємства Державного агентства лісових ресурсів України щорічно реалізують майже мільйон новорічних ялинок і сосен. Метою проекту “Збережи життя ялинці – подаруй дітям парк” є привернути увагу громадськості до проблеми щорічного масового вирубування хвойних насаджень, зокрема, новорічних ялинок. Проект покликаний виховати у людей почуття поваги до лісу, відповідальності за природні ресурси, запропонувати альтернативний вихід для тих, хто бажає мати живу ялинку на Новий Рік.

Як зауважила керівник відділу маркетингу та реклами ТЦ «Променада Центр», «проблеми з охороною навколишнього середовища всім нам добре відомі, тому дуже хочеться зробити хоча б маленьку добру справу в цьому напрямку. ТЦ «Променада Центр» як соціально-відповідальна компанія ініціювала проект, покликаний змінити відношення людей до проблеми вирубування лісів та закликати їх до дій. Цей проект реалізовано нами вдруге. І дуже приємно, що, як і минулого року, більш як сто сімей підтримали наш проект. Ми їм дуже вдячні. А особливо ми вдячні тим людям, які придбали ялинки напередодні Нового Року і разом з нами чекали на тепло, аби висадити їх і створити парк для дітей, впорядкувати територію біля медичного закладу».

За словами Нечипоренко, на цьому проект не завершується, «ми плануємо залучити до нього ще більше людей, аби озеленити Київ та забезпечити щасливе майбутнє для наших дітей».