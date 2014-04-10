Яценюк запропонував генпрокурору "скуштувати" ягнятину ДУСі по 543 гривні за кг

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Я вже звернувся до Генерального прокурора, щоб його відомство разом із слідчими "попробували" ягнятину, яку хочуть купити для ДУС.

Про це пише УП.

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Як відомо, ДП ДУС по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс" за результатами тендерів уклало низку угод на постачання продуктів харчування на загальну суму 7 млн гривень.