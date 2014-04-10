Путін хоче бачити приєднання Криму в підручниках історії

Один з активістів Загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Віктор Оганесян з Севастополя на зустрічі активу руху з президентом підняв тему висвітлення історії в підручниках, повідомляє РИА Новости.

Представник ЗНФ зазначив, що в українських підручниках історії період Великої Вітчизняної війни "висвітлювався супееречливо, про півострів майже не згадувалося, а низка фактів спотворювалася". У зв'язку з цим він звернувся до Путіна з проханням, щоб при складанні єдиного підручника історії Росії фахівці не забули описати приєднання Криму й Севастополя до РФ, їхню роль у вітчизняній історії на всіх її етапах, а також подвиг міста-героя у Великій Вітчизняній війні.

Читайте такожУкраїна ніколи не визнає анексію Криму Росією - Яценюк"Я впевнений, що так воно і буде, і наші історики не забудуть про Крим і Севастополь, зокрема. Це те, на чому ми можемо і повинні виховувати наших молодих людей Думаю, що в серці дуже багатьох росіян Севастополь - це один з яскравих образів Перемоги... Впевнений, що це буде використано в наших підручниках", - відповів Путін.