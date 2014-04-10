Царьова заблокували в одеському готелі

Про це він написав у своєму Facebook

"Зараз мій готель "Промінада" на вулиці Фонтанська дорога, 143, оточено сотнею озброєних і агресивних бойовиків. Моя команда фактично заблокована", - цитує Царьова УП.

"Поки екстремісти готуються до штурму, вимагають мого виходу для розправи, я готуюся до прес-конференції. До готелю йдуть наші прихильники. Впевнений у нашій перемозі", - написав він.

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Царьов написав, що приїхав в Одесу на запрошення городян, "щоб відсвяткувати 70-річчя звільнення цього класного міста: пройти святковим Маршем Перемоги по Одесі, провідати вдома ветерана Великої Вітчизняної, дружину Героя Радянського Союзу".

"Але, напевно, це теж сепаратизм", - додав він.

Трохи пізніше приїхали бійці Антимайдана, щоб допомогти вийти Царьову. Вони приїхали в повному обмундируванні, але євромайданівці їх не пустили, повідомляє активістка Олена Балаба.

Під готелем сталася бійка, антимайдан дістав червоно-чорний прапор, спалив його, до нього підійшов парубок і зробив зауваження. Після цього зав'язалася бійка.

Потерпілому євромайданівцю надають першу допомогу.