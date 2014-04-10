Добкін сумнівається, чи варто "повертати на трон" Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на короткому брифінгу після зустрічі зі своїми виборцями в палаці спорту «Дружба».

Добкін відзначив, що, на жаль, нинішній український уряд не має можливості вести діалог з Російською Федерацією, тому що в Росії чекають появу легітимної влади.

Але, на його думку, і повернення до України Януковича не розв’яже цю проблему.

Читайте такожУ Луганську освистали й побили Добкіна«Є пропозиція привезти сюди і повернути на трон Віктора Федоровича Януковича. Але я думаю, що це не найдієвіший варіант розв’язання проблеми, тому що він теж неоднозначно сприйматиметься всім українським суспільством», - сказав Добкін.

Він вважає, що в Україні треба дочекатися або виборів президента, або використати іноземні держави як посередників у переговорах з Росією.

При цьому він наголосив, що проблема України має вирішувати лише сама Україна.

«Доки ми не станемо рівноправними партнерами в переговорному процесі з Російською Федерацією, ми багато питань не вирішимо», - сказав Добкін.