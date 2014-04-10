У Харкові суд заборонив проведення проросійських мітингів



Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, відповідне рішення сьогодні, 10 квітня, ухвалив Харківський окружний адміністративний суд.

«Харківський окружний адміністративний суд сьогодні задовольнив позов Харківської міської ради до організаторів мітингів про заборону проведення масових акцій, аргументуючи складністю забезпечення громадського порядку під час проведення цих акцій. Заборона з 10 квітня», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові Євромайдан через можливість провокацій скасував всі акції до неділі, 13 квітня.

Водночас у суботу, 12 квітня, у Харкові відбудеться перший міжнародний марафон.