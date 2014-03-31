СБУ затримала в Києві групу штурмовиків на чолі з росіянином

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Бахтіяров готував групу осіб під виглядом громадських активістів для злочинного захоплення Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Він залучив до свого злочинного наміру до 200 осіб, виділив грошову винагороду, організував придбання «коктейлів Молотова», бит, розсувних драбин та іншого знаряддя для штурму урядових приміщень. Бахтіяров пообіцяв учасникам штурму грошову винагороду до 500 доларів кожному.

За задумом Бахтіярова, штурм мав дестабілізувати ситуацію в Україні і зірвати президентську виборчу кампанію.

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Крім того, для висвітлення штурму парламенту та Кабміну Бахтіяров домовився з окремими російськими телеканалами про відеозйомку провокації.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники СБУ вилучили у зловмисників «коктейлі Молотова», готівку та знаряддя для провокацій. Відбуваються допити, документування та слідство у справі.