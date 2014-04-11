Турчинов просить депутатів-сумісників визначитися зі стільцем, на якому вони сидітимуть

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту Олександр Турчинов сказав: “Я звернувся до уряду, до голів адміністрацій з тим, щоб вони визначилися, де вони хочуть працювати - або в парламенті, коли їм так важливі депутатські мандати і вони не можуть з ними розлучитися, або треба здати мандати і працювати на своїх посадах, куди вони призначені”.

Онлайн трансляція засідання Ради

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду щодо цінової політики у сфері паливно-енергетичних ресурсів.