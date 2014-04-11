Сьогодні у Раді відбудеться Година запитань до уряду Яценюка (пряма трансляція)
10:14, 11 квітня 2014Політика
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Сьогодні у Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду щодо цінової політики у сфері паливно-енергетичних ресурсів.
Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати заслухають звіт Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань підготовки проекту закону про розвиток і застосування мов в Україні.
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Крім того, порядком денним передбачено розгляд законопроектів про відновлення прав корінного народу України, примусово переселеного з території Криму, а також про права корінних народів України.
До розгляду заплановано проект постанови про подолання наслідків вибіркового правосуддя, спрямованого на політичне переслідування службових осіб органів державної влади в Україні.
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