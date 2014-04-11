Міністр Булатов заявив, що йде з Автомайдану

Один з лідерів Автомайдану, а нині міністр молоді та спорту Дмитро Булатов заявив, що покидає громадський рух і зазначив, що на потреби Автомайдану зібрав 820 тисяч гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“За час, який я збирав гроші було: 820 тис 603 грн - зібрано, 607 тис 870 грн. - витрачено на потреби Автомайдану, 212 тис 733 грн - залишок, який передано до штабу, 172 тис 547 грн - зібрано та витрачено на потреби Автомайдану. Звіту довго не було, бо арешт з рахунків було знято лише нещодавно. Також у мене складний і щільний графік роботи. Непросто знайти час. Спасибі кожному, хто в той складний період допомагав Автомайдану грошима. Вважаю справедливим, щоб слідом за мною за зібрані гроші відзвітували всі автомайдановці, які цим займалися", - написав Булатов.

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На своїй сторінці він написав, що йому "дуже боляче спостерігати за всім", що відбувається зараз в громадському русі.

“Чесні, хоробрі люди, які, не замислюючись сідали в машини та їхали назустріч реальній небезпеці, зараз займаються підкилимними інтригами... Тому я йду з Автомайдану. Я відзвітував про витрачені кошти та щиро дякую кожному простому українцю, який нам допоміг, коли це було необхідно. Я передаю 212 тисяч гривень, нарешті розблокованих на рахунку організації, тим хлопцям, яким досі не компенсували спалені автомобілі. Штаб повинен спільно вирішити, кому, на що та скільки з цих грошей виділити", - зазначив Булатов.

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Він також написав, що йде для того, щоб "зосередитися на тому, щоб побудувати відкрите та чесне міністерство".

Як повідомляв УНІАН, Булатов став міністром молоді та спорту 27 лютого 2014 року.