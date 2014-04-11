Невідома доля близько 100 осіб, викрадених режимом Януковича - трибунал

Понад 2 тис. громадян України та іноземців постраждали від злочинів проти людяності, скоєних режимом Віктора Януковича під час силового придушення мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 року, невідомою на сьогодні є доля ще близько 100 осіб, які були викрадені.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України, член Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001-2005) Володимир Василенко під час 7-го Київського безпекового форуму, повідомили УНІАН у прес-службі форуму.

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"Громадська комісія з розслідувань та попереджень прав людини, головою якої я є, на сьогоднішній день зареєструвала більше 2 тисяч українських громадян та іноземців, які постраждали від злочинів проти людяності", - заявив він.

Як наголосив Василенко, до скоєння цих злочинів причетні і спецслужби РФ. "Підпорядковані Януковичу особливі структури скоїли численні злочини проти людяності. При цьому, до скоєння цих злочинів були причетні представники російських спецслужб", - наголосив він.

Найбільш резонансним серед цих злочинів член Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії назвав "вбивства снайперами каральних підрозділів понад 100 осіб", скоєні у період з 18 по 20 лютого, і які слід розглядати як масові вбивства. "Крім того, були вчинені такі злочини, як катування, насильницькі викрадення людей, свавільне ув'язнення та інше жорстоке позбавлення фізичної свободи". Як наголосив Василенко, невідомою на сьогодні є доля ще близько 100 осіб, які були викрадені.

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Член Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії висловив сподівання, що нова українська влада, яка вже розпочала розслідування вчинених колишнім режимом злочинів, завершить цей процес, а справа буде передана до Міжнародного кримінального суду.