Сьогодні вступає в силу закон про амністію учасників акцій протесту

Закони вже опублікували в офіційному виданні "Голос України" і відсьогодні вони набули чинності.

Читайте такожГолос України опублікував закон про амністіюТак, згідно з законом "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зібрань" , від кримінальної відповідальності звільняються особи, підозрювані або обвинувачені у скоєнні низки статей КК України за умови, що ці злочини пов'язані з масовими акціями протесту, які почалися 21 листопада 2013. Кримінальні провадження відносно таких людей мають бути закриті, повідомляє ТСН.

Згідно статті 9, закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак вводиться в дію з дня, наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення генерального прокурора України про фактичне здійснення учасниками масових акцій протесту сукупності певних дій.

Читайте такожОпозиція знову скликає українців на вічеСеред таких – звільнення всіх зайнятих в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель або приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об'єктів, розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського в Києві учасниками масових акцій протесту.

Також у законі йдеться про розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів у Києві та містах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції. На виконання сукупності дій протестувальникам відводиться 15 днів з наступного після набуття чинності закону дня.