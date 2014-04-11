Президент Freedom House: Санкції ЄС і США далекі від того, що потрібно

Про це він сказав у ході 7-го Київського безпекового форуму, повідомили УНІАН у прес-службі форуму.

За словами Кремера, напередодні він побував на Майдані Незалежності у Києві і бачив "потужні символи" того, що відбулося на Майдані.

"Я був до цього в Каїрі 2011 року після січневих подій, коли близько 1 тис. 100 людей були вбиті силами безпеки, де єгиптяни також шукали кращого майбутнього для своєї країни. Вони принесли жертви, але революція була вкрадена у них. І вимога прав людини, і повага до цих прав вже не існує в Єгипті. Ми маємо не допустити цього в Україні", - наголосив президент Freedom House.

За його словами, те, що Україна розташована в серці Європи,це ключовий аспект для Заходу. "Європа має бути мирною. Захід має відповідальність щодо допомоги Україні, допомоги політичної, фінансової, економічної, дорадчої, військової допомоги, обміну розвідданими, аби Україна могла захистити себе і відкинути загрозу і агресію, яку собою представляє Путін і Росія", - вважає Кремер.

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Він висловив думку, що у випадку російської агресії Захід не може стояти осторонь і говорити, що нічого не відбувається. "Коли ми на Заході говоримо, що щось є неприйнятним, це просто слова, а треба наповнити ці слова змістом, показати, чому це неприйнятно. Два раунди санкцій ЄС і США були гідною відповіддю, але це далеко від того, що потрібно", - додав Кремер.

"Якщо ми не змусимо Путіна заплатити високу ціну, то не лише Україна опиниться у кризі, ми самі будемо мати набагато більшу кризу - наші вороги не будуть нас боятися, а наші друзі не будуть мати в нас впевненості", - вважає Кремер.

Як заявив президент Freedom House, альтернатив застосуванню санкцій проти Росії немає. "Прийшов час показати рішучість, і Захід повинен стати у повній солідарності на захист України перед загрозою, яку створив Путін. Ми не повинні сприймати ні де-факто, ні де-юре анексії Криму", - сказав він.