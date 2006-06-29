Януковича замінив Ющенко

Перший Національний канал (УТ-1) після дзвінка з Секретаріату Президента України замінив запланований на вчора прямий ефір з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ трансляцією виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Про це йдеться в заяві прес-служби Партії регіонів, яка розміщена на персональному сайті В.ЯНУКОВИЧА.

За інформацією прес-служби, вчора зранку з УТ-1 надійшло запрошення для лідера опозиції В.ЯНУКОВИЧА виступити у вечірній програмі теленовин. “Пропонувався запис у студії, однак В.ЯНУКОВИЧ погодився виступити лише в прямому ефірі, оскільки його слова і заяви не раз перекручували, скорочували, спотворюючи при цьому текст”, - зазначили в прес-службі.

Керівництво каналу погодилося на прямий ефір з В.ЯНУКОВИЧЕМ, який мав тривати з 21 год. 20 хв. до 21 год. 40 хв. Ведучий Олександр БОНДАРЕНКО надіслав тему розмови і запитання, відповіді на які він хотів би почути у своїй програмі, повідомили в прес-службі.

Однак після 19-ї години в прес-службу Партії регіонів зателефонував директор новин УТ-1 Денис ІВАНЕСКО, слова якого цитує прес-служба Партії регіонів: "Пробачте нам, але ми не можемо взяти Віктора ЯНУКОВИЧА в прямий ефір, оскільки нам зараз подзвонили з Секретаріату Президента і сказали, що доцільно використати цей ефірний час в інший спосіб – замінити прямий ефір з ЯНУКОВИЧЕМ на виступ Президента України".

Прес-служба партії заявляє, що таким чином у день десятої річниці Конституції України помаранчева влада продемонструвала, якою насправді є свобода слова в Україні.

Сьогоднішня подія - “це переконлива відповідь тим, хто ще вірить у демократичність помаранчевої влади. Це також відповідь на запитання, чому так звана демократична коаліція не бажає віддати опозиції жодного парламентського комітету для контролю за її діями і комітету зі свободи слова, зокрема”, - йдеться у заяві.

Також, наголошують автори документа, це інформація для роздумів членам Моніторингового комітету Ради Європи стосовно реальної свободи слова в Україні, а також “черговий тривожний сигнал для всіх громадян України, які розуміють небезпеку політики діючої влади, спрямовану на подальший розкол України”.