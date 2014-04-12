МВС працює над звільненням райвідділу у Слов'янську від сепаратистів
Правоохоронні органи вживають заходів з локалізації ситуації у Слов’янську Донецької області, де озброєні люди захопили райвідділ міліції й збройну кімнату зокрема.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов заявив журналістам.
“Дійсно, це відбулося. Зараз вживаються заходи, щоб ситуацію локалізувати”, - сказав він.
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Також, у Донецьку за фактом захоплення будівлі обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, близько 6.05 ранку група невідомих молодих людей у масках і з битами увірвалася в будівлю прокуратури. Не висуваючи вимог, близько 40 агресивно налаштованих молодиків почали барикадувати входи в будівлю меблями.
О 7.30 після переговорів невідомі в масках залишили будівлю прокуратури.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові безпорядки).
На місці працює слідчо-оперативна група, продовжується огляд місця злочину.
Наразі будівля повністю розблокована.
Встановлюється сума завданих збитків.