У полоні в Криму досі перебуває український офіцер - АП

Українського підполковника Калачова досі утримують у Криму російські спецслужби.

Про це виконувач обов`язків заступника глави Адміністрації президента, народний депутат з фракції ”Батьківщина” Андрій Сенченко заявив в інтерв`ю Радіо Свобода.

”Ми декілька тижнів вже намагаємося добитися його передачі, але поки що, на жаль, відповідь нечітка. Єдине, що ми одержали - чітке підтвердження того, що його утримують не представники Міноборони Російської Федерації, а він потрапив до рук однієї з російських спецслужб, - сказав він.

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За словами Сенченка, російська сторона не пояснює, чому утримує українського офіцера.

”Вчепилися: ”У нас до нього є питання”. А які можуть бути питання до чесного офіцера, який на території своєї країни виконував свій військовий обов`язок? Він не зайшов на територію Російської Федерації і не чинив там якихось підступних речей”, - відзначив Сенченко.

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Крім того, ще один український офіцер фактично не може виїхати з Криму, оскільки є свідком у справі про вбивство російськими солдатами українського майора Станіслава Карачевського в селищі Новофедорівка.