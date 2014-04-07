У Криму російський сержант розстріляв українського майора
08:43, 07 квітня 2014Політика
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За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", вчора ввечері в Криму російський військовослужбовець розстріляв українського майора, який зберіг вірність Присязі на вірність народу України.
У Криму російський солдат розстріляв українського офіцера - журналіст / REUTERS
"Зокрема, в смт Новофедорівка в 23.45 двома пострілами впритул російським військовослужбовцем молодшим сержантом Зайцевим О.С. в своїй кімнаті в офіцерському гуртожитку був застрелений військовослужбовець в/ч1100 майор К., який готувався до виїзду на материк", - повідомляє у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожНатовп російських окупантів жорстоко побив українського солдата в Криму
За його словами, присутній в цій кімнаті капітан Єрмоленко Артем Володимирович - жорстоко побитий і вивезений в розташування російських військ.
Окупанти забрали також тіло загиблого українського майора.
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