У Криму російський сержант розстріляв українського майора

"Зокрема, в смт Новофедорівка в 23.45 двома пострілами впритул російським військовослужбовцем молодшим сержантом Зайцевим О.С. в своїй кімнаті в офіцерському гуртожитку був застрелений військовослужбовець в/ч1100 майор К., який готувався до виїзду на материк", - повідомляє у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожНатовп російських окупантів жорстоко побив українського солдата в Криму

За його словами, присутній в цій кімнаті капітан Єрмоленко Артем Володимирович - жорстоко побитий і вивезений в розташування російських військ.

Окупанти забрали також тіло загиблого українського майора.