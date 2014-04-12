ЗМІ: Будівлю МВС у Слов'янську захопили кримські сепаратисти

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на самих журналістів.

За словами журналістів, у Слов'янську озброєні сепаратисти, які захопили обуправління МВС Донецької області, захопили їх відразу, щойно вони наблизилися до периметру будівлі.

Читайте такожОзброєні люди захопили ще один міськвідділ міліції на Донеччині - ЗМІ"Завели у захоплений відділ міліції, обшукали", - зазначили журналісти.

Через якийсь час їх відпустили за периметр, заборонивши далі працювати і пригрозили.

За словами працівників ЗМІ, озброєні люди, які захопили будівлю МВС, не схожі на "зелених чоловічків", "це не російський спецназ", зазначають журналісти.

Разом з тим боєць, який обшукував пресу, заявив, що відділ міліції Слов'янська захопила самооборона Криму.

Нагадаємо, сьогодні на території Донецької області почалися заворушення під сепаратистськими гаслами. Озброєні люди захопили міськвідділ міліції та адмінбудівлю СБУ і Слов'янську.