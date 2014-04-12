Захоплену у райвідділі міліції у Слов'янську зброю роздають мітингувальникам − МВС

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на даний час у райвідділі знаходиться 20 озброєних чоловіків, які представилися ініціативною групою так званої Донецької республіки. Мета захоплення – зброя. В черговій частині зберігалось 20 автоматів та понад 400 пістолетів Макарова, а також набої до них.

Жодних конкретних умов зловмисники не висувають.

Цю зброю роздають учасникам мітингу, який зараз проходять у Слов`янську.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що в Слов`янську озброєні люди в камуфляжі захопили райвідділ міліції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов заяви, що правоохоронні органи вживають заходів з локалізації ситуації у Слов’янську, де озброєні люди захопили райвідділ міліції.