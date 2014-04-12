У поїзді "Москва-Київ" затримали росіянина з агітаційними листівками
Сумські прикордонники у потязі «Москва-Київ» затримали росіянина з агітаційними листівками з дестабілізації ситуації в Україні.
У Сумській області сьогодні вранці під час оформлення потяга сполученням «Москва-Київ» в залізничному пункті контролю «Конотоп» прикордонники Сумського загону виявили 36-річного громадянина Росії з агітаційними листівками, і який може бути причетним до спроб дестабілізації обстановки на території України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, під час перевірки документів та проведення опитування чоловіка прикордонним нарядом було з’ясовано, що він мав при собі недостатнє фінансове забезпечення для перебування в Україні.
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В ході проведення фільтраційних заходів та спільного з працівниками митниці огляду особистих речей громадянина, правоохоронцями було виявлено газети, брошури та листівки агітаційного характеру, зміст яких направлений на дестабілізацію обстановки в Україні.
Чоловік пояснив, що він є членом організації «Комітет за робітничий інтернаціонал», а листівки він планував передати представникам вказаного комітету в Києві.
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За результатами перевірки. громадянину Росії відмовлено у пропуску на територію України.