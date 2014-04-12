Аваков: у Краматорську йде перестрілка, в Красному Лимані відбили напад бойовиків

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відзвітував про ситуацію в Донецькій області. Зокрема, він зазначив, що в Краматорську йде перестрілка.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Краматорськ (Донецька обл.) Йде напад.. Невідомі обстріляли райвідділ. Міліція відповідає. Йде перестрілка", - написав він.

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"Красний Лиман (Донецька обл.) напад бойовиків з короткоствольними автоматами російського виробництва АК 100 - відбито силами міліції та міськими дружинниками. АК100 з підствольними гранатометами перебуває на озброєнні військ РФ", - підкреслив він.

У Слов'янську, за інформацією міністра, знищені вишки мобільного зв'язку, блоковані райвідділ міліції та СБУ. Аваков зазначає, що влада України розглядає факти сьогоднішнього дня як прояв зовнішньої агресії з боку РФ. Терміново скликано РНБО України.

У свою чергу, угруповання сил МВС та МО України виконують оперативний план реагування.

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"Всім - перестаньте нарікати і криком атакувати тих, хто і так під атакою. Робіть, що можете на Донеччині - працюйте з людьми. Ми свою справу зробимо. Ви робіть свою!" - підсумував Він.