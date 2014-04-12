На Дніпропетровщині Добкіна закидали яйцями

У Павлограді (Дніпропетровська обл.) в суботу активісти місцевого майдану не пускали виборців на зустріч з кандидатом в президенти України від Партії регіонів Михайлом Добкіним.

Як передає кореспондент УНІАН, більше півсотні активістів виставили пікет біля будівлі і не пропустили близько півтора сотні людей в БК ”Машинобудівників”. Однак, сам Добкін і ще близько 200 осіб пройшли в зал через «чорний» хід.

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Активісти почали кидати яйця в Добкіна і членів Партії регіонів, які його супроводжували. Зокрема, кілька яєць потрапило в Олександра Вілкула.

Також у суботу активісти ВО «Свобода» пікетували будівлю Аерокосмічного центру в Дніпропетровську, де Добкін мав провести свою наступну зустріч, проте кандидат на зустріч з виборцями не приїхав.

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Розлючені активісти закидали яйцями тих, хто чекали на нього і стояли поряд: депутата Івана Ступака та голову Дніпропетровської облради Євгена Удода.