Під час антитерористичної операції у Слов'янську постраждали троє українських силовиків

"Українськими силовиками проводиться антитерористична операція. В даний час з нашої сторони є троє постраждалих (10.20). Про втрати з боку противника даних немає", - написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook.

У теж час, повідомляється і про трьох постраждалих з боку противника.