Під час антитерористичної операції у Слов'янську постраждали троє українських силовиків
11:10, 13 квітня 2014Політика
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При проведенні антитерористичної операції у Слов'янську постраждали троє українських силовиків. Постраждалі є й з боку противника.
При проведенні антитерористичної операції в Слов'янську постраждали три українських силовика / REUTERS
"Українськими силовиками проводиться антитерористична операція. В даний час з нашої сторони є троє постраждалих (10.20). Про втрати з боку противника даних немає", - написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook.
У теж час, повідомляється і про трьох постраждалих з боку противника.
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