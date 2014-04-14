Німеччина та Китай не хочуть, аби анексія Криму створила прецедент - Штайнмайєр

Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що Німеччина та Китай не хочуть, аби ситуація в Криму створила прецедент.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Події в Україні викликають велику стурбованість, і Китай та Німеччина зацікавлені в тому, щоб те, що ми бачили в Криму не створило прецедент" , - сказав Штайнмайєр в понеділок після зустрічі з китайським міністром закордонних справ Ван Ї в Пекіні.

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Його слова прозвучали після того, як озброєні проросійські сепаратисти взяли під свій контроль східне українське місто Слов'янськ в минулі вихідні, що викликало протистояння з силами безпеки України. Захід звинуватив Росію в навмисній дестабілізації регіону як приводі для відправки своїх військових, як це було в Криму.

Штайнмайєр заявив, що Німеччина і Китай сподіваються, що майбутня чотиристороння зустріч у Женеві в четвер дасть політичне рішення кризи в Україні. Довгоочікувана зустріч включатиме Україну, США, Європейський союз і Росію.

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Обидва міністри закордонних справ закликали до «деескалації та ненасильства» в Україні.

Ван додав, що Китай хотів "міжнародний формат співпраці поки угоди не буде досягнуто". Він просив Москву "не вживати ніяких кроків, які могли б загострювати події" в Україні.