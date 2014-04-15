Путін заявив, що РФ не втручається у справи України і попросив Обаму не допустити кровопролиття на сході

Про це глави двох держав говорили по телефону, повідомляє прес-служба Кремля.

Російська сторона висловила думку, що "протестні виступи в Донецьку, Луганську, Харкові, Слов'янську та інших містах українського південного сходу - результат небажання і нездатності керівництва в Києві враховувати інтереси російського і російськомовного населення".

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Путін закликав Обаму "максимально використовувати наявні в американської сторони можливості, щоб не допустити застосування сили і кровопролиття".

Президент США у свою чергу висловив стурбованість російським втручанням на південному сході України на що Путін відповів, що "подібні спекуляції засновані на недостовірній інформації".

За повідомленням Кремля, під час розмови, "було домовлено продовжити зусилля з пошуку шляхів дипломатичної взаємодії в контексті ситуації на Україні напередодні планованої чотиристоронньої (Євросоюз, Росія, США, Україна) зустрічі в Женеві 17 квітня".