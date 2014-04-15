Ахметов - сепаратистам: єдина зброя - це переговори

"Сьогодні вкрай складна ситуація на Сході України. Криза посилюється, захоплюються адмінбудівлі, захоплюється зброя. І найстрашніше - гинуть люди, що неприпустимо ні за яких обставин. Я приношу глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Людське життя, найголовніша цінність, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити нових жертв", - заявив Ахметов, повідомляє прес-служба СКМ.

"Я не раз говорив і готовий повторювати і закликати стільки, скільки буде потрібно, щоб мене почули: тільки переговори, лише мирний шлях виведе нас із кризи. Сьогодні ми повинні зупинитися і подумати - як склеїти країну? Не розколоти, а склеїти? І який клей для цього нам потрібен? - точно не зброя, не пістолети, не автомати. Зброєю нічого не вирішити!", - додав він.

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Глава СКМ запевняє, що всі ці роки виступав з однією позицією - за сильну, незалежну і цілісну Україну: І моя позиція сьогодні не змінилася: Україна - єдина і неподільна країна.

"Я переконаний - сьогодні єдина наша зброя - це стіл переговорів. Тільки стіл переговорів може покінчити з ескалацією напруженості, тільки стіл переговорів може дати те рішення, від якого виграє вся країна і кожен українець!", - вважає Ахметов.

"Я народився і виріс у Донецьку. Я тут живу і тут мій дім, моя команда, мої друзі, рідні та близькі мені люди. І я буду робити все можливе, щоб голос Донбасу був почутий. Щоб Донбас поважали. А найголовніше, щоб Донбас і Україна були єдині назавжди", - підсумував глава СКМ.