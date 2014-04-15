Сепаратисти вночі захопили та розграбували машини з дитячим харчуванням у Донецьку - губернатор

Сепаратисти вночі захопили машини з продуктами для дітей. Про це журналістам за підсумками наради з головами міст Донецької області повідомив голова ДонОДА Сергій Тарута, передає "ОстроВ".

"На жаль, на півночі Донецької області ситуація дуже складна. Вчора представниками так званої Донецької республіки, були розграбовані продукти харчування, які везли для дітей... Також були розграбовані машини, які йшли з харчуванням. Зараз ми координуємо, і намагатимемось швидко вирішити всі питання, з тим, щоб кожне місто могло забезпечити життєдіяльність", - сказав він.

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При цьому С.Тарута не став відповідати на питання щодо того, як саме здійснюється в області антитерористична операція. "Це не моя компетенція. Це все відбувається з центру, і я в даному випадку не можу коментувати", - підкреслив керівник регіону.