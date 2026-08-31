Китай будує дорожнє кільце на 27 тисяч км: воно простягнеться через гори й пустелі

Перспектива появи безперервного маршруту, який практично оперізує країну, привернула увагу туристів.

Китай працює над створенням свого "золотого кільця". Цей маршрут становитиме приблизно дві третини окружності Землі й пролягатиме повз льодовики, суворі ущелини, ліси, водоспади та океани.

Видання Global Times повідомляє, що Міністерство транспорту Китаю нещодавно оголосило, що автомагістралі G219, G331 та G228 з’єднають під час реалізації 15-го п’ятирічного плану (2026–2030 рр.), створивши таким чином наддовгий наземний кільцевий маршрут, який отримав назву "Золоте зовнішнє кільце". Загалом траса простягнеться на близько 27 000 кілометрів, а на реалізацію проєкту буде витрачено близько 47 мільярдів євро.

Туристи зацікавилися новим маршрутом

Відома як "найкрасивіша прикордонна автомагістраль", траса G331 на півночі Китаю простягається на близько 9 200 кілометрів від Даньдуна в провінції Ляонін на північному сході країни до Алтаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході, з’єднуючи рівнини, ліси, степи та гори.

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Далі на захід траса G219 відрізняється найбільшим перепадом висот і найбагатшим розмаїттям ландшафтів та екосистем серед цих трьох маршрутів. Вона проходить через найбільшу пустелю Китаю – Такла-Макан, плато Цінхай-Сіцзан, відоме як "Дах світу", Гімалаї та порізані ущелини гірського масиву Хендуань на південному заході Китаю.

Ще одна автомагістраль G228, що пролягає вздовж узбережжя, з’єднує всі основні прибережні порти, перетинаючи річки Ялу, Ляохе, Хайхе, Хуанхе, Хуайхе, Янцзи та Чжуцзян.

Хоча більшості людей насамперед на думку спадають різноманітні й вражаючі краєвиди, що відкриваються вздовж кільця, аналітики вбачають його значення в економічному зростанні, безпеці та відкритості.

Перспектива появи безперервного маршруту, що практично оперізує країну, вже привернула увагу китайських любителів подорожей. За даними інформаційного агентства Xinhua, у першому півріччі цього року коридор G331 відвідали понад 2 мільйони туристів. Прикордонні населені пункти активно використовують можливості, що відкриваються у сфері туризму, пропонуючи гостям проживання в приватних будинках, послуги громадського харчування та сільськогосподарську продукцію.

Економічна складова проєкту

Простягаючись за межі кордонів і узбережжя Китаю, це "кільце" також з’єднає внутрішні торговельні маршрути зі світовими ринками.

На заході воно може з’єднуватися з Новим міжнародним торговельно-транспортним коридором "суша-море" та залізничним експресом "Китай-Європа", а на сході – з морськими зовнішньоторговельними маршрутами. З’єднуючи великі прибережні порти по всій країні з прикордонними пунктами пропуску, він надасть можливість сухопутним портам Китаю, що межують із Центральною Азією, Південно-Східною Азією та іншими регіонами.

"Завдяки інтеграції прибережних портів, прикордонних переходів та внутрішніх логістичних вузлів у більш цілісну транспортну мережу різні види транспорту взаємодіятимуть між собою, що дозволить знизити витрати, підвищити ефективність та зменшити ризики за рахунок надання більшого вибору варіантів для людей і вантажів", – заявила президент Китайської асоціації автомобільного транспорту Ван Лімей.

Вона зазначила, що якщо якийсь конкретний маршрут або сектор транспорту в рамках цієї системи не зможе продовжувати роботу через непередбачені обставини, то альтернативні канали зможуть забезпечити резервні варіанти, що не тільки підвищить ефективність перевезень, а й зміцнить стійкість транспортної системи в цілому та її здатність реагувати на ризики.

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