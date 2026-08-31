iPhone пережив падіння з висоти 30 км: смартфон скинули зі стратосфери (відео)

Експеримент було офіційно перевірено та внесено до Книги рекордів Гіннеса.

Сучасний телефон може зазнати серйозних пошкоджень навіть після падіння з висоти людського зросту. Однак звичайний iPhone 17 Pro змігвитримати набагато екстремальніше випробування – його скинули з висоти понад 30 кілометрів, після чого пристрій приземлився в безлюдній частині Швеції й зберіг працездатність. Експеримент було офіційно перевірено та внесено до Книги рекордів Гіннеса.

Як пише PiataAuto.md, незвичайне випробування організував виробник захисних чохлів Rhinoshield спільно з компанією Sent Into Space. Для експерименту взяли новий iPhone 17 Pro і помістили його в спеціальний чохол Rhinoshield AirX.

Під час розробки AirX інженери черпали натхнення з технологій автомобільної промисловості, особливо з конструкцій, які використовуються під час краш-тестів. У сучасних автомобілях спеціальні зони кузова поглинають і розсіюють енергію удару, тоді як жорстка конструкція салону має захищати пасажирів.

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За таким самим принципом створили й цей чохол: його внутрішня частина являє собою міцну конструкцію, а зовнішня оснащена спеціально розрахованими елементами для поглинання та розсіювання енергії удару.

За словами Rhinoshield, використання подібних технологій дозволило відвести енергію удару якомога далі від чутливих компонентів смартфона та знизити силу удару на 81 % порівняно зі звичайними захисними чохлами. Тому падіння iPhone 17 Pro зі стратосфери мало стати найсуворішим випробуванням ефективності цієї технології.

iPhone 17 Pro витримав падіння з висоти 30 км

Для експерименту використали спеціальну повітряну кулю, здатну піднятися на висоту понад 30 км. Коли пристрій досяг стратосфери, його скинули на землю без будь-якої страховки. На пошуки iPhone пішло 5 годин: через сильний бічний вітер пристрій приземлився не там, де планувалося.

На перший погляд, падіння з висоти понад 30 кілометрів мало б гарантовано знищити телефон. Але на загальний подив iPhone 17 Pro чудово пережив падіння зі стратосфери. Чохол повністю захистив корпус, а екран не розбився.

Частково це пояснюється його масою – близько 204 грамів – і порівняно невеликою площею поверхні. Через опір повітря пристрій поступово сповільнюється і не може нескінченно набирати швидкість. Зазвичай смартфон, що падає, досягає швидкості близько 60–70 км/год, а на окремих етапах вона може зростати до 100–120 км/год.

У випадку з цим експериментом падіння тривало близько 25 хвилин, а середня швидкість становила близько 73,5 км/год. При цьому смартфону довелося витримати не тільки удар об землю, а й екстремально низьку температуру – під час випробування вона опускалася до -60 °C.

У результаті компанії Rhinoshield і Sent Into Space встановили рекорд Гіннеса за найвище падіння мобільного телефону в чохлі на природний рельєф.

Раніше в мережі набула популярності історія про те, що iPhone випав із літака з висоти 5 км і продовжив працювати. Більше того, на екрані не було жодної подряпини.

Популярний ютубер JerryRigEverything, який професійно займається руйнуванням гаджетів, підбиваючи підсумки 2025 року, виділив iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. За його словами, флагманські iPhone – найакуратніші моделі на ринку з точки зору внутрішнього компонування.

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