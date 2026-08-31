iPhone 18 Pro Max показали за 10 днів до презентації у двох нових кольорах

Нове покоління iPhone Pro матиме більш насичені кольори, головним із яких стане темно-вишневий.

У мережі з'явилися фотографії, на яких показано два запечатані смартфони iPhone 18 Pro Max майже за 10 днів до прем'єри. Ними поділився відомий інсайдер Majin Bu.

На знімках пристрої представлені в темно-червоному та блакитному кольорах. Обидва кольори вже не раз фігурували у витоках інформації про iPhone 18 Pro/Pro Max, тож збіг виглядає не випадковим.

Як зазначає Majin Bu, темно-вишневий відтінок виглядає особливо цікаво. Apple рідко використовує настільки насичені кольори в лінійці Pro, зазвичай залишаючи яскраві варіанти для базових моделей. Блакитний виглядає помітно стриманіше і може привабити тих, кому вже набридли звичні сірі та чорні кольори.

Відео дня

Напередодні інше джерело опублікувало відео, на якому показано iPhone 18 Pro Max у блакитному кольорі, але, можливо, це просто макет. Подібні ролики нерідко з’являються задовго до анонсу: китайські виробники корпусів та продавці аксесуарів використовують їх, щоб підготувати свої аксесуари до запуску.

Усі чутки та витоки вказують на те, що лінійка iPhone 18 Pro та Pro Max вийде у чотирьох кольорах: Dark Cherry (темна вишня), Light Blue (світло-блакитний), Dark Gray (темно-сірий) та Silver (сріблястий).

Презентація Apple, на якій будуть представлені iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, а також складаний iPhone, відбудеться 9 вересня о 20:00 за київським часом. Також очікується анонс Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 та AirPods Pro 5-го покоління.

Вереснева презентація стане першим заходом Apple після призначення Джона Тернуса генеральним директором компанії. Він замінить Тіма Кука на посаді глави Apple вже 1 вересня.

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