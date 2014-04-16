Під час визволення аеродрому в Краматорську взяли в полон сепаратистів

Вони взяли в полон сепаратистів, але їх кількість поки не повідомляють. Ніяких жертв і втрат з боку українських силовиків немає, заявив радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський під час брифінгу, пише gordonua.com.

За його даними, серед загарбників є один поранений.

Речинський також заявив, що в Слов'янську поки що операцію не проводять: "Антитерористична операція зараз триває в Краматорську. У Слов'янську поки що ні техніки, ні людей немає. Хоча є безліч панічних повідомлень, що там рухаються танки, бронетранспортери і так далі", - сказав радник міністра. Він заявив, що звільнення аеродрому - це "перша тверда перемога" українських силовиків.

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Антитерористична операція буде продовжена в інших захоплених окупантами містах на сході України, заявив радник міністра МВС.

В лікарні Краматорська поранені поки не надходили. Всі працівники медичних служб міста на місцях, але кажуть, що постраждалих в перестрілці на військовому аеродромі в лікарні не привозили.

15 квітня в районі краматорського аеродрому - єдиного об'єкта, який контролюють сепаратисти, - з'явилася українська військова техніка, лунали постріли і вибухи. До цього над аеродромом близько години кружляв винищувач.