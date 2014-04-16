Озброєні терористи захопили міськраду Донецька

Про це "ОстроВу" повідомив співробітник міської ради.

"Увійшли озброєні люди в масках. Вони знаходяться на першому поверсі, на сходових прольотах, однак заявляють, що не становлять загрози для співробітників будівлі, і пропонують всім залишатися на робочих місцях. Зараз з ними ведуться переговори для того, щоб з'ясувати їхні вимоги і вирішити ситуацію", - розповів співрозмовник агентства.