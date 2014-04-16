Україна буде захищати кримчан, які збережуть український паспорт - Тягнибок

Про це лідер українських націоналістів повідомив в ході зустрічі з виборцями на Київщині.

"Свободівець" розповів, що прийнятий вчора Верховною Радою закон "Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України" повинен захистити українців, які залишилися в Криму.

"За цим законом Україна не визнає примусового вступу в громадянство Росії, яке окупанти нав'язують кримським українцям. Усіх жителів Криму, які збережуть українські паспорти, можна вважати нашими громадянами. Держава підтверджує свої зобов'язання перед ними щодо виплат пенсій і соціальної допомоги за умови, якщо вони відмовилися від такої допомоги Росії", - зазначив Тягнибок.

За словами лідера націоналістів, прийняття цього закону є тільки першим важливим кроком, оскільки зараз російські окупанти масово порушують права українських громадян у Криму.

"Зараз у Криму йде дискримінація за національною ознакою, грубо порушуються права на життя, гідність та власність, введена тотальна цензура. Відомі факти побиття кримськотатарського підлітка тільки за те, що він спілкувався рідною мовою, закриття єдиної в Криму української гімназії в Сімферополі, численні факти політичного переслідування громадян, які публічно висловилися проти російської окупації. Сьогодні органи прокуратури розслідують понад 100 кримінальних справ за фактами порушення законних прав українських громадян (зокрема, військовослужбовців) на окупованій території Криму", -заявив Тягнибок.

Він також зазначив, що в Україні має бути ухвалена державна програма інтеграції мешканців Криму в українське суспільство.

"Ця програма дозволить кожному нашому громадянину залишатися частиною єдиного українського народу, незважаючи на перешкоди російського окупаційного режиму", - заявив Тягнибок.