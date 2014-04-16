Донецькі патріотичні організації хочуть бачити лідерів країни на мітингу Єдності

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили у Комітеті патріотичних сил Донбасу, який виступив організатором завтрашнього мітингу.

«Констатуючи неспроможність влади захистити Донбас від сепаратистського радикалізму, бачачи її небажання організувати реальний громадянський опір терористам, що захоплюють органи влади і заручників, патріотичній частині населення Донецька нічого не залишається, як висловити мирним мітингом свою незгоду з тим, що відбувається. Люди вимагають можливості проявити свою громадянську позицію», - йдеться у зверненні Комітету.

Взявши на себе ініціативу, Комітет оголосив про проведення мітингу «З молитвою за Україну» на 18.00, 17 квітня, на площі Леніна.

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У Комітеті повідомили, що сепаратисти, які захопили ОДА, вже заявили в ЗМІ про підготовлювані ними провокації і загрози збройного нападу на мирний мітинг.

«Це можна розцінювати, як акцію залякування людей з метою недопущення їм невигідною демонстрації реальної громадської думки Донецька.

Але можливо, що люди, які переступили рамки всіх законів, дійсно, настільки збожеволіли, що готові зайнятися відкритим терором по відношенню до мирних людей», - сказано у зверненні. Тому в Комітеті вважають, що «в цей важкий момент керівники країни і політичних сил, лідери донецького регіону і Донецька, повинні бути в Донбасі та з Донбасом, зі своїм народом, на площі Леніна в Донецьку, і своєю присутністю на мітингу за єдність України вони повинні продемонструвати свою громадянську позицію і бути гарантами забезпечення безпеки рядових учасників мітингу».

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«Ми звертаємося до вас, панове Турчинов, Яценюк, Порошенко, Тимошенко, Кличко, Симоненко, Аваков, Парубій та інші. Літак до Донецька летить трохи більше години. Якщо потрібно, ми оплатимо вам переліт. Прилітайте в Донецьк і будьте поруч з народом, захистити який ви не хочете або не в змозі. Проведіть прямо в Донецьку нараду РНБО і ухваліть конкретні і дієві рішення!», - закликали організатори мітингу. Також вони звернулися до донецьких губернатора і мера: «Ми звертаємося до вас: панове Тарута і Лук'янченко, - прийдіть на мітинг і покажіть своє ставлення до розколу країни і розв'язування громадянської війни в регіоні. Ситуація така, що бути гарним для всіх вже неможливо. Час вимагає рішучих дій і чіткої громадянської позиції».

«Мітинг у Донецьку 17 квітня має стати моментом істини: хто з ким і для чого стоїть в цьому житті», - укладено у зверненні.

Довідка УНІАН. У Донецьку російськомовні патріоти України, які представлені різними громадськими та політичними організаціями, об'єдналися у Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу. Створений комітет прийняв свій Маніфест, в якому визначені цілі створення комітету - запобігання розколу країни, захист Донецької регіону та недопущення втягування його в цивільний і військовий конфлікти.

«Заявляючи вірність нашій Батьківщині, Україні, ми беремо на себе координацію патріотичних сил в регіоні і допомогу владі у встановленні стабільності, законності та запобігання громадянського протистояння»,- заявлено в підписаному Маніфесті. Також в ньому зазначені основні цілі комітету: «Мирний Донбас; єдина Україна; відновлення громадського порядку; цивільний діалог; збереження і дотримання прав і свобод громадян Донбасу».