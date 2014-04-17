У Маріуполі міліція розшукує бойовиків, яких не затримали вночі - Турчинов

Проводиться розшук терористів, яких не було затримано в Маріуполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

“Сьогодні вночі в Донецькій області, у місті Маріуполі була спроба захоплення терористами військової частини з метою заволодіння зброєю та бронетехнікою”, - нагадав він.

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За словами Турчинова, після третьої спроби штурму з використанням автоматичної зброї, гранат, пляшок із запалювальною сумішшю злочинці були контратаковані Національною гвардією. “Троє злочинців загинули, 13 поранені, 63 злочинця захоплено. Інші розбіглись і зараз переслідуються міліцією”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook, що в Маріуполі під час нічної спецоперації 3 бойовиків загинули, 13 поранено, 63 – затримано. За його словами, у відповідь на атаку військової частини Національної гвардії підрозділи МВС провели операцію з локалізації банди нападників чисельністю близько 300 осіб. Як зазначив Аваков, після того, як військову частину нападники закидали запальними фугасами і «коктейлями Молотова» та відкрили вогонь, нацгвардійці відкрили попереджувальний вогонь, потім постріли на ураження. За тривогою були підняті всі підрозділи міліції МВС Маріуполя. Спільними зусиллями озброєна міліція та бійці Нацгвардії локалізували і роззброїли зловмисників. На місце події були перекинуті вертольоти. «За попередніми даними, серед бойовиків, які нападали, – 3 убитих, 13 поранених, 63 затриманих. Вилучено зброю, засоби зв`язку та телефони російських операторів. Йде встановлення осіб затриманих нападників», - написав Аваков.

За словами міністра, серед службовців МВС втрат немає.