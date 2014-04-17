Аваков: У Маріуполі вбито трьох нападників на військову частину, 13 поранено, 63 - затримано

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Вночі, у відповідь на атаку на військову частину Національної гвардії в Маріуполі підрозділи МВС провели операцію з локалізації банди нападників, яка налічувала близько 300 осіб", - написав він.

За словами Авакова, після того, як військову частину нападники закидали запальними фугасами і коктейлями Молотова, і відкрили вогонь по вартових - нацгвардійці відкрили попереджувальний вогонь. Потім, після попередження, відповідно до статуту - при повторенні атаки - вогонь на ураження. По тривозі були підняті всі підрозділи міліції МВС Маріуполя.

Читайте такожСБУ припинила штурм військової частини в Маріуполі і затримала кількох сепаратистів"Спільними зусиллями озброєної міліції та Нацгвардії - після короткого бою, банда нападників була розсіяна, в основному локалізована і роззброєна. Враховуючи настільки агресивний напад на військову частину, угрупування МВС, за нашим рішенням, підкріплено спецназом Омега. Перекинуті вертольоти", - повідомив очільник МВС.

Станом на 8 ранку операція триває. Спецпідрозділ МВС продовжує переслідування однієї з озброєних груп. На вулицях працюють патрулі міліції.

"Серед службовців МВС втрат немає. За попередніми даними серед бойовиків - 3 вбитих, 13 поранених, 63 затриманих. Вилучено зброю. Засоби зв'язку і телефони російських операторів. Йде встановлення осіб затриманих нападників", - підсумував Аваков.