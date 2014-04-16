Сепаратисти атакували військову частину в Маріуполі. Всі подробиці

В руках у нападників вогнепальна зброя і коктейлі Молотова, повідомляє hromadske.tv.

Як повідомляють "Мариупольские новости", загорівся автозак. У відповідь лунають постріли.

О 20.30 до частини підїхали мікроавтобуси, з яких висадилися люди у сірій формі та балаклавах. Вони почали закидати на територію в/ч вибухові пакети та вимагати видати їм зброю. У відповідь вартові відкрили попереджувальний вогонь у повітря.

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Нападники закликають військових перейти на їхній бік та заарештувати начальника частини.

Станом на 22:00 з військової частини почали стріляти на ураження, є постраждалі. За даними видання, поранено 5 осіб. Двох людей з важкими пораненнями - один з них співробітник міліції - і трьох з легкими пораненнями, відвезли в міські лікарні. На місці подіїй знаходяться чотири карети швидкої допомоги.

Від пострілів постраждали дві квартири, розташовані в будинку біля частини на вул. Нахімова, 174. Розбито вікна, двері, газова колонка. Люди в паніці вибігають з дому, бояться вибуху газу.

Станом на 23:00, за даними "0629.com.ua", Над Маріуполем літають два військові літаки-винищувачі. Для них з приватного сектора, розташованого навколо, подають сигнальні ракети. Один з літаків літає дуже низько, нарізає кола навколо телевежі.

23.20 За неперевіреною інформацією, невідомі проникли в частину, всередині була стрілянина, вона тривала хвилин 10. У частину знову прибувають "швидкі". Поранено 12 осіб. Один з боку нападників загинув, повідомляють 0629 правоохоронці.

За даними "Інформаційного опору", штурмовики - це місцеві, мають базову військову підготовку. А ось керує ними представник ГРУ генштабу ЗС РФ.

23.45. Зараз дії перемістилися з частини в навколишні райони. Постріли одиночні і черги, які чути в районі міськлікарні № 3, повідомляє 0629.

00.13. В даний час біля будівлі Маріупольської міськради обстановка спокійна. Рух транспорту на пр. Леніна перекрито. Посеред проїжджої частини стоїть тролейбус.

00.25. У районі школи № 9 дві людини з вогнепальними пораненнями. У одного пошкоджена спина, у іншого - травмовано щелепу і нога. Чоловікам близько 40 років. Кажуть, що вони "випадкові перехожі". Хто їх поранив, не знають.

Станом на 0:30 17 квітня керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у своєму Facebook повідомив, що штурм вдалося відбити.

Інформація про загиблих не підтверджується.

00.40 Досі в районі військової частини чути одиночні постріли. За школою «Лінгва» буквально за 10 хвилин згорів мікроавтобус. Також у районі військової частини горить якась будівля. Зараз туди попрямував пожежний автомобіль.

00.54 На вул. Апатова СБУ (Альфа) і міліція проводять спільну операцію. У цьому районі знаходиться багато людей в повній екіпіровці і зі зброєю. 10 осіб лежать на землі обличчям вниз.

00.59 З боку Стародубівки їде військова техніка в сторону Маріуполя.

01.14 Постріли біля військової частини стихли.

01.31 З власних джерел 0629 стало відомо, що перестрілка була і в районі підземного переходу. В даний час є інформація про 4 загиблих за останні години. Кількість поранених уточнюється.

01.46 Загарбники Маріупольської міськради в соціальних мережах поширюють інформацію про те, що не мають ніякого відношення до захоплення військової частини і вважають це провокацією.