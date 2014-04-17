США та Євросоюз готові ввести нові санкції проти Росії

За лічені години до початку чотиристоронніх переговорів у Женеві Росія в середу, 16 квітня, підтвердила свою участь у них. Постійний представник РФ при ЄС Володимир Чижов в інтерв´ю американській телекомпанії CNN заявив: "Не в інтересах Росії спостерігати той розвиток ситуації, який є в нинішній момент. Ми вкрай зацікавлені в деескалації. І саме з цієї причини міністр закордонних справ Сергій Лавров візьме участь у чотиристоронній зустрічі в Женеві", повідомляє Німецька Хвиля.

Читайте такожЗМІ: Росія перекидає війська до КримуНа думку Чижова, участь Росії сприятиме знаходженню "політичного вирішення української кризи". Інші сторони переговорів у Женеві, в яких, крім Сергія Лаврова, візьмуть участь верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кетрин Ештон, в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця та глава Держдепартаменту США Джон Керрі, цей оптимізм, схоже, не поділяють. Європарламент, зокрема, має намір уже в четвер проголосувати з приводу резолюції, яка вимагає від урядів країн - членів ЄС ввести ембарго на постачання до Росії зброї та високотехнологічної продукції.

У США теж не очікують, що на переговорах буде досягнуто прориву. Як заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні, якщо в результаті зустрічі не вдасться просунутися на шляху політичного виходу з кризи, США готові ввести протии Росії нові санкції.