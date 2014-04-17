ЗМІ: Лавров і Керрі провели переговори віч-на-віч та продовжили другий раунд женевської зустрічі

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на інформацію DPA та AP.

Дипломатичне джерело сказало німецькому агентству, що переговори за участі представників США, Євросоюзу, України та Росії, які мали завершитися близько 15.00, були продовжені.

DPA зазначає, що, крім цього, держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели зустріч віч-на-віч.

Прес-секретар російського МЗС сказав AP, що сторони працюють над "базовою" заявою, яку сьогодні планується оприлюднити у Женеві.

Як повідомляв УНІАН, чотиристороння зустріч у Женеві за участю представників України-ЄС-США-РФ триває більше 4-х годин.

"Майбутня прес-конференція буде корисною”, - написало зовнішньо-політичне відомство США.