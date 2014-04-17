Чотиристороння зустріч у Женеві триває більше 4-х годин

Про це повідомляє Держдепартамент на своїй сторінці у Твіттері.

“Джон Керрі продовжує переговори з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, главою європейської дипломатії Кетрін Ештон, міністром закордонних справ України Андрієм Дещицею. Майбутня прес-конференція буде корисною”, - написало зовнішньо-політичне відомство США.

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Зустріч в Женеві триває більше 4-х годин.

Зазначимо, що раніше Держдепартамент анонсував початок прес-конференції по закінченню чотиристоронньої зустрічі в Женеві на 16.00 за київським часом.