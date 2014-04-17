Перший національний показуватиме агітацію за кандидатів з 22 квітня
18:30, 17 квітня 2014Політика
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Передвиборча агітація кандидатів на пост президента України за рахунок коштів державного бюджету розпочнеться на Першому національному телеканалі 22 квітня і закінчиться 22 травня.
Країна готується до виборів
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центральної виборчої комісії.
На Загальнонаціональному радіо вона почнеться 7 червня і закінчиться 23 травня.
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Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні ЦВК провела жеребкування щодо черговості надання кандидатам у президенти ефірного часу за рахунок і в межах коштів державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів президента 25 травня.
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