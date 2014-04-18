Прикордонники попереджають: в разі спроб захоплення пунктів пропуску будуть стріляти

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як зауважили у відомстві, зважаючи на останні події, що відбуваються у східних областях України, та поширення закликів до подальших антидержавних протестних заходів, у тому числі на державному кордоні, Держприкордонслужба ще раз інформує, що державний кордон охороняється посилено і прикордонне відомство діятиме усіма можливими способами для забезпечення законності на державному кордоні. Сьогодні всі прикордонні підрозділи підготовлені до охорони та оборони своїх об’єктів від будь-якої агресії.

Території військових містечок та підрозділів, пункти пропуску є територіями постів. Відповідно, у разі спроб їхнього захоплення чи блокування співробітники Державної прикордонної служби діятимуть реагуючи на обстановку і у повному обсязі виконуватимуть поставлені завдання. За необхідності, відповідно до чинного законодавства України та статуту Збройних сил України, прикордонники будуть змушені застосувати вогнепальну зброю.

Дії по дестабілізації ситуації на кордоні передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність. Зокрема згідно зі ст. 341 Кримінального кодексу України, дії щодо перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ та організацій караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням чи позбавленням волі терміном на 3 роки, а вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкоджання виконання ним службових обов’язків, відповідно до ст. 343 ККУ, карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 3 місяців. Умисні ж дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, можуть потягнути за собою позбавлення волі на строк до 12 років.

Читайте такожПрикордонники патрулюють морське узбережжя, аби не допустити висадки російського десанту

Державна прикордонна служба розраховує на мудрість жителів прикордоння та прийняття кожним виважених рішень.

Як повідомляв УНІАН, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук написав у Facebook, що, за оперативними даними групи, у прикордонних з Україною районах Росії відбувається формування ударного угрупування російських військ. Зокрема в районах навпроти Харківської, Чернігівської та Сумської областей, в безпосередній близькості від держкордону, формуються батальйонні тактичні групи (БТГ). У складі БТГ ідентифіковані військовослужбовці частин ПДВ і спецназу ГРУ Генштабу Збройних сил РФ. Одночасно на території Білорусі почато спільні навчання Сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь і підрозділів ПДВ Росії, повідомив Тимчук.