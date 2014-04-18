"Туристи Путіна" їдуть до Запорізької області
07:17, 18 квітня 2014Політика
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В Запоріжжі можуть початися провокації.
Нічого хорошого в цьому немає / REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
Він також повідомив, що є імовірність, що влаштовуватимуть безпорядки в Запоріжжі завезені з Криму «туристи Путіна».
«За нашими даними, вчора в Криму на аеродром в Саки прибули літаки з «туристами Путіна» на борту. Їх завантажували в мікроавтобуси з номерами Запорізької області. Нічого хорошого в цьому немає», - написав Тимчук.
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